В "Зарядье" напомнили об ответственности за секс в парке

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Руководство "Зарядья" напомнило посетителям об административной ответственности за секс в парке, а также о необходимости соблюдать правила порядка.

Как рассказал директор парка Павел Трехлеб, если администрация видит случаи непристойного поведения – их стараются пресекать и вызывать полицию при необходимости. "Как правило, гости при приближении наших сотрудников стараются тут же покинуть территорию парка. За 11 месяцев "Зарядье" посетило уже 9,5 миллионов человек, и подобных случаев было зафиксировано несколько. В масштабе такого количества людей, которые прошли через парк, это незначительная статистика", – цитирует директора ТАСС.

Минимальное наказание по подобному нарушению составляет от 500 до тысячи рублей штрафа или административный арест на срок до 15 суток. Если же проступок совершен с отягчающими обстоятельствами (если рядом были дети, например), то может наступить уголовная ответственность.

Трехлеб добавил, что в "Зарядье" работают 45 постов безопасности, огромное количество охраны и видеокамеры". "Мы не видим здесь какой-то проблемы, мы понимаем, что справляемся с любыми эксцессами", – подчеркнул он.

Ранее главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов сообщил, что в парке "Зарядье" наблюдается небывалое количество желающих заниматься сексом. Несколько пар засняли видеокамеры. По мнению Кузнецова, тенденция объясняется тем, что люди чувствуют себя комфортно и безопасно в парке.

Инциденты прокомментировал депутат Госдумы Виталий Милонов. Он назвал людей, занимающихся сексом в "Зарядье", енотами и гопниками.