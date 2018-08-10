Парк "Зарядье" стал популярным местом для занятий сексом

Фото: портал Москва 24/Киселев Сергей

Небывалое количество случаев занятий сексом зафиксировали в московском парке "Зарядье". Об этом рассказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

"У нас в "Зарядье" сейчас фиксируется небывалое количество случаев занятия людьми сексом в парке. Есть видеозаписи этого", – сказал он, передает Агентство "Москва".

По мнению Кузнецова, это связано с тем, что люди чувствуют себя в городе безопасно и комфортно.

Ранее в августе двое молодых людей пытались заняться сексом в метро. Пара изрядно выпила и вовсе не пыталась как-то прятаться. Они устроили ложе прямо на сидении в вагоне. Большинство пассажиров делали вид, что ничего не замечают. Только один пожилой мужчина призвал развратников к порядку.