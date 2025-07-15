Гроза с градом и порывистый ветер прогнозируются в Москве 15 июля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода с дождем ожидается в Москве во вторник, 15 июля. В отдельных районах возможна гроза с градом, предупреждает Гидрометцентр России.

По прогнозу синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 25 до 27 градусов, по области – от 23 до 28 градусов.

Восточный и северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, при грозе ожидаются порывы 15–20 метров в секунду. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба.

Ночью температура в столице может понизиться до 15 градусов, а в Подмосковье – до 18 градусов.

В настоящее время в Москве действует желтый уровень погодной опасности из-за грозы. Метеопредупреждение продлится до 00:00 16 июля. Аналогичное предупреждение также объявлено в Московской области.

Жители и гости Москвы столкнутся с сильной духотой из-за повышенной влажности и недостатка кислорода в воздухе в ближайшие дни. В целом погода на текущей неделе будет нестабильной.

