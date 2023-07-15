Лучших водителей городских автобусов выбрали в Москве

Фото: transport.mos.ru

В столице прошел конкурс "Московские мастера" среди водителей автобусов. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"Соревнования помогают еще лучше подготовить сотрудников Московского транспорта к работе в любых ситуациях, потому что от их профессионализма и опыта зависят безопасность и комфорт пассажиров", – приводятся в сообщении слова заммэра Максима Ликсутова.

В конкурсе приняли участие 35 сотрудников "Мосгортранса" и коммерческих перевозчиков. Им предстояло продемонстрировать знания ПДД, навыки комфортного вождения и скоростного маневрирования.

В командном этапе победили "Северо-восточный", "Центральный" и "Юго-западный" филиалы "Мосгортранса". Между тем в личном зачете первое место досталось Владиславу Луневу ("Северо-восточный"), второе – Даниилу Лейману ("Юго-западный"), третье – Владимиру Григорьеву ("Центральный").

Ранее в столице определили победителей конкурса "Московские мастера" среди библиотекарей. Первое место заняла Анна Маркина, которая работает в библиотеке № 55. Все же на конкурс было прислано 35 заявок.

