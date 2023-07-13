Отборочные этапы чемпионата по профессиональному мастерству пройдут в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Отборочные этапы чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" и чемпионата высоких технологий начнутся в столице 14 июля и будут проходить до 6 августа, в соревнованиях поучаствуют более 600 школьников из 73 субъектов РФ. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что учащиеся школ примут участие в состязаниях по 45 направлениям 19 колледжей, подведомственных департаменту образования и науки города Москвы.

"На всех площадках будут созданы максимально комфортные условия, чтобы каждый участник смог проявить себя и достичь новых профессиональных высот. Мы ждем молодых мастеров в столице, верим в потенциал каждого и готовы поддержать их на этом пути. Желаем всем успеха и незабываемого опыта на соревнованиях профессионального мастерства", – заявила заместитель руководителя департамента образования и науки столицы Ирина Швец.

По ее словам, студенты из колледжей смогут показать свои навыки по 28 компетенциям, среди которых "Монтаж и эксплуатация газового оборудования", "Структурированные кабельные системы", "Холодильная техника и системы кондиционирования" и другие.

Молодые люди старше 14 лет посетят соревнования по 17 направлениям, в число которых входят "Вожатская деятельность", "Производство мебели", "Цифровая метрология" и другие, рассказала Швец.

Она подчеркнула, что во время соревнований подростков поддержат 400 опытных наставников, которые занимались с участниками перед мероприятием. К соревнованиям в том числе присоединятся 135 представителей профессиональных сообществ из разных регионов РФ, они станут координаторами соревнований и руководителями групп оценки.

Столицу на соревнованиях представят 85 человек по 45 направлениям, сказала заместитель руководителя департамента, а еще 193 участника из 78 организаций Москвы уедут на соревнования в другие регионы страны. Больше всего молодых людей приедут в Приморский край, где подростки из столицы покажут свои умения в рамках 13 компетенций.

Финал чемпионата высоких технологий состоится в сентябре в Великом Новгороде. Итоги "Профессионалов" подведут в ноябре в Санкт-Петербурге, подчеркнула Швец.

Все отборочные этапы чемпионата были организованы Московским центром развития профессионального образования совместно и Институтом развития профессионального образования.

Ранее сообщалось, что международные соревнования по тентпеггингу, в которых примут участие спортсмены из девяти стран, пройдут в Центре национальных конных традиций на ВДНХ с 21 по 23 июля. Подчеркивалось, что подобные соревнования были организованы в РФ впервые.

Гостей мероприятия ждут в зоне исторических выводных кругов. Там всадники в национальных костюмах на высокой скорости поразят пеги – мишени, установленные на земле.



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