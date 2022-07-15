Тренер заявил о бесполезности кистевого эспандера для развития силы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Кистевой эспандер часто используют для укрепления предплечий, а также с целью сделать пальцы рук сильнее. Однако, по словам фитнес-тренера Самвела Хачатряна, приспособление может оказаться абсолютно бесполезным.
Эксперт сообщил, что состояние мышц предплечий и пальцев зависит от тонуса всех мышц тела. Упражнения с эспандером совсем не помогут исправить ситуацию.
Проверить суждение можно с помощью простого теста с напарником, объяснил Хачатрян.
"Сядь, расслабься, пожми руку собеседнику, спроси, насколько сильно было рукопожатие. Вряд ли оно кого-то впечатлит. Теперь встань, упрись в пол пальцами ног, напряги ягодицы, мышцы живота, лопатки, руки – и повтори. Сила значительно увеличится. Сила рукопожатия напрямую зависит от стабильности всего тела", – рассказал фитнес-тренер "Газете.ру".
Сила кистей, по мнению Хачатряна, тренируется упражнениями на турнике или с "блинами". Например, человек может постараться удерживать вес в руках определенное время. Это, по словам тренера, даст больше пользы, чем занятия с эспандером.
В случае если человек перенес травму и дальнейшую операцию на плече, тренировки с эспандером можно проводить по несколько раз в день. За один раз можно сжимать и разжимать приспособление от 20 до 40 раз.
Частые занятия с кистевым эспандером могут привести к воспалению сухожилий, что характеризуется довольно неприятными ощущениями, отметил эксперт.
Ранее чемпион России по бодибилдингу, тренер Виталий Фатеев предупредил россиян об опасности занятий в жаркую погоду. Эксперт уточнил, что проводить занятия можно у природных водоемов, например на берегу моря. Польза таких тренировок заключается в особенностях морского воздуха.
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