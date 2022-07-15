Оформить посылку через "Почту России" онлайн стало проще

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Пользователи сайта "Почты России" смогут подавать заявления об отправке посылки в онлайн-формате. На платформе появилась возможность применять подзаполненные данные из личного кабинета или истории для дистанционного оформления посылок. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе "Почты России".
В пресс-службе также отметили, что нововведение позволит сократить время процедуры на 30%. Ранее клиентам приходилось вводить одинаковые данные несколько раз. Сейчас же сведения добавляются автоматически.
Кроме того, специалисты компании намерены продолжить улучшение сервиса. Одной из полезных разработок для пользователей можно считать калькулятор отправлений.
"Мы создаем и совершенствуем наши цифровые решения, чтобы каждое касание с услугами почты проходило для клиентов максимально быстро и комфортно", – сообщил руководитель департамента веб-сервисов "Почты России" Александр Шумилов.
Ранее "Почта России" вошла в список аккредитованных IT-компаний. В 2021 году 52,8 миллиарда доходов компании принесли официальный сайт, мобильное приложение и другие сервисы. В компании подчеркнули, что в электронный формат удалось перевести большую часть услуг.
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