В ГИБДД проверят блогера, посадившую годовалого сына за руль автомобиля

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Правоохранители проверят жительницу Екатеринбурга, которая посадила за руль автомобиля годовалого сына. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городского ГИБДД.

До этого блогер Александра Коршунова опубликовала в соцсетях запись, на которой она управляет автомобилем с годовалым сыном на руках. На ролике видно, что мальчик держится за руль и нажимает на кнопки на приборной панели.

В ГИБДД напомнили, что детей необходимо перевозить в детском удерживающем устройстве вне зависимости от места или длины маршрута.

Кроме того, особую опасность представляет движение с ребенком на коленях. В Госавтоинспекции объяснили, что в случае резкого маневра или ДТП дети могут получить серьезные травмы.

Ранее сообщалось, что сотрудники ГИБДД задержали блогера и бывшего участника "Дома-2" Антона Гусева, который ранее посадил своего восьмилетнего сына за руль автомобиля. Там также добавили, что по факту случившегося составлено несколько административных протоколов о нарушениях ПДД.

