В Москве за 12 часов выпало 20% месячной нормы осадков – синоптик

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Метеоролог, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что за 12 часов в Москве выпало 20% месячной нормы осадков. Об этом он написал в Instagram.

"Сегодня на базовой столичной метеостанции ВДНХ выпало 16 миллиметров, на Балчуге – 6 миллиметров, в Тушине – 19 миллиметров, что составляет 20% от положенного лимита самого влажного месяца в году – июля", – написал синоптик.

Ливни также прошли и в Подмосковье. Больше всего осадков выпало в Дмитрове (31 миллиметр), что составило почти треть от месячной нормы.

При этом Тишковец подчеркнул, что в ближайшее время в столице будет сохраняться 30-градусная жара, а осадков не ожидается.

Ранее стало известно, что гроза с сильным ливнем и градом охладила воздух в столичном регионе почти на 10 градусов. Кроме того, за полтора часа в отдельных районах столицы выпало более четверти месячной нормы осадков.