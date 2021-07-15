Ученый посоветовал не оставаться в Москве в жару

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Кандидат географических наук доцент МГУ Павел Константинов призвал не оставаться в крупных городах в жару. Особенно это касается Москвы.
По его словам, по возможности следует уехать на дачу.
"Наша сердечно-сосудистая система, как и любая система организма, рассчитана на функционирование в довольно узких пределах. Причем наиболее опасно бьет по здоровью населения именно повышенная температура в ночное время – когда организм генетически приспособлен к релаксации", – написал он у себя в Facebook.
Ученый рассказал о термине "тропическая ночь". Это означает, что в течение ночного периода температура остается выше 20 градусов. Также есть понятие максимально безопасной температуры "засыпания" – это та температура, которая держится в спальне в течение ночи. При ее повышении страдает качество сна.
"Город создает максимально неблагоприятные условия для релаксации человеческого организма в жаркий период. А значит, традиции сматываться на дачу летними вечерами вполне себе интуитивно обоснованы", – объяснил Константинов.
Также в Совфеде рассказали, как пережить жару без проблем для здоровья. Там посоветовали пить до трех литров воды, сократить потребление кофе, ограничить физические нагрузки. Кроме того, в меню нужно ввести низкокалорийные продукты.
"В жару потребность организма человека в калориях снижается. Ему уже не нужно тратить энергию на согревание. При этом повышается потребность в жидкости. Организм тратит воду с потом. Пить нужно обязательно больше", – приводит РИА Новости слова замглавы социального комитета Совфеда, заслуженного врача РФ Татьяны Кусайко.
По ее словам, обязательно нужно пользоваться летним периодом и употреблять сезонные продукты, которых в летние месяцы предостаточно, особенно фрукты и ягоды.
"В горячем воздухе снижается количество кислорода, а значит, его меньше поступает в организм. Нужно избегать чрезмерных физических нагрузок, особенно людям, страдающим гипертонией, ишемической болезнью сердца, сахарным диабетом, болезнями щитовидной железы или ожирением. Заниматься спортом лучше утром или вечером", – заключила она.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что 15 июля в Москве прогнозируются кратковременные дожди, грозы и град, за сутки в городе может выпасть до 10% месячной нормы осадков.
По его словам, дожди усилятся к вечеру – с 18 до 19 часов в столице выпадет до 8–13 миллиметров осадков. При этом воздух в городе прогреется до +30...+32 градусов.
Накануне в Москве был повторен рекорд тепла 1951 года. Как сообщил Тишковец, в среду, 14 июля, на базовой столичной метеостанции ВДНХ была зафиксирована температура воздуха +34,1 градуса.
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