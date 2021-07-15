Еще 7 855 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Столичные врачи вылечили от коронавируса за сутки еще 7 855 пациентов. Всего количество выздоровевших увеличилось до 1 258 361 человека. Об этом сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
"В Москве выявлено 5 237 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1 482 человека. На ИВЛ находятся 609 человек", – сообщили в Оперштабе.
За день в столице от коронавирусной инфекции скончался 101 пациент. У всех была пневмония и положительный тест на COVID-19.
За последние сутки в России подтвердили 25 293 новых случая коронавируса. Из них клинических проявлений не было в 3 016 (11,9%) случаях.
Всего в РФ зарегистрировано 5 882 295 случаев коронавирусной инфекции. Наименьшие темпы прироста отмечены в Кировской и Орловской областях, Республике Чувашия, Республике Татарстан, Карачаево-Черкесской Республике.
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