Врач рассказала, для кого опасно рекордно низкое атмосферное давление

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Наталья Уразова рассказала Москве 24, для кого опасно рекордно низкое атмосферное давление, объявленное синоптиками в среду.

Она призвала людей с патологией сердечно-сосудистой системы в ближайшие сутки внимательно следить за своим состоянием. Медик советует как можно чаще измерять артериальное давление.

"Обычно рекомендуют замеры утром и вечером: утром – как проснулись, вечером – перед сном. В спокойном состоянии. Дополнительно, когда есть симптомы: дискомфорт в голове, головная боль, одышка. Если что-то намекает на отклонение от нормы, необходимо измерить давление тонометром, чтобы определить, повысить его или понизить", – считает Уразова.

Врач отметила, что людям, подверженным колебаниям артериального давления, стоит не забывать принимать назначенные врачом препараты. Однако она подчеркнула, что при крайне низком атмосферном давлении нужно регулировать их прием.

"Лишний раз измерить давление в течение дня, чтобы не передозировать препараты. Реакция тут может быть разная – и подскок может быть, и резкое снижение давления. Тем, кто принимает лекарства, надо гибко регулировать их дозу. Кому-то стоит добавить, кому-то – убавить", – советует врач.

Она объяснила, что для гипертоников при давлении 110 на 70 рекомендуется пропустить прием лекарств, снижающих давление. Для гипотоников артериальное давление 100 на 70 говорит о том, что стоит принять препарат, повышающий давление, или выпить чашку кофе.

Ранее стало известно, что в Москве в среду, 15 июля, ожидается рекордно низкое атмосферное давление. Об этом сообщила главный специалист метеобюро столицы Татьяна Позднякова.

По ее словам, ожидается, что давление составит 980 гектопаскалей, или 735 миллиметров ртутного столба, что близко к рекордно низкому для данной даты.

Рекорд – 975,7 гектопаскаля – был зафиксирован в 1980 году. Тогда давление было 731,8 миллиметра ртутного столба, рассказала Позднякова.

Специалист добавила, что резкая смена атмосферного давления всегда сказывается на самочувствии метеозависимых людей – гипертоников, гипотоников и сердечников.