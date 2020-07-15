Эксперт рассказал, почему нельзя ездить на велосипеде в нетрезвом состоянии

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Езда на велосипеде или электросамокате в нетрезвом виде не рекомендуется из-за рисков наступления "геройского" состояния, которое снижает реакцию на дороге. Об этом сообщил заведующий дневного стационара Московского научно-практического центра наркологии Дмитрий Кубарев.

"Человек может и сам убиться, и убить другого, или же нанести тяжелые повреждения. Из-за алкоголя появляется расслабленность и некое "геройское" состояние. Человек начинает думать: "успею – проскочу", или: "ничего страшного". Все это из-за недооценки реальной ситуации на дороге", – приводит слова Кубарева Агентство "Москва".

Он отметил, что в жару действие спиртного на организм еще больше усугубляется.

"Даже небольшие дозы алкоголя в текущую погоду могут гораздо сильнее подействовать на человека и вызвать серьезную степень опьянения. Алкоголь сыграет злую шутку", – добавил нарколог.

Ранее столичным жителям рассказали о самых популярных веломаршрутах. В частности, существует путь на Бульварном кольце, который за последний год обретает все большую популярность.

Он связал между собой восемь районов, среди которых – Хамовники, Арбат, Мещанский, Красносельский, Таганский, Басманный, Тверской и Пресненский.