Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк объявила, что в Москве в среду, 15 июля, установится прохладная погода с дождями. Об этом сообщает РИА Новости.
"Сегодня столичный регион будет находиться практически в самом центре ненастного циклона, который пришел к нам с юга, он обеспечит нас пасмурной погодой с дождями различной интенсивности и продолжительности. Но все-таки настолько сильных дождей, которые обрушились на Москву накануне вечером и минувшей ночью, мы уже не ждем", – заявила эксперт.
По словам Волосюк, воздух в столице прогреется до плюс 19-21 градуса, по области – до плюс 18-23 градусов. Кроме того, синоптики прогнозируют порывистый ветер со скоростью в пределах 4-9 метров в секунду.
Как заявила главный специалист метеобюро столицы Татьяна Позднякова, 15 июля ожидается рекордное значение по атмосферному давлению. Оно может упасть до 735 миллиметров ртутного столба. Более экстремальное значение – 731,8 миллиметра ртутного столба – было зафиксировано только в 1980 году.
Аномальная погода установилась по всей России
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