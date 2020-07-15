Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

08:44

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду

общество погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк объявила, что в Москве в среду, 15 июля, установится прохладная погода с дождями. Об этом сообщает РИА Новости.

"Сегодня столичный регион будет находиться практически в самом центре ненастного циклона, который пришел к нам с юга, он обеспечит нас пасмурной погодой с дождями различной интенсивности и продолжительности. Но все-таки настолько сильных дождей, которые обрушились на Москву накануне вечером и минувшей ночью, мы уже не ждем", – заявила эксперт.

По словам Волосюк, воздух в столице прогреется до плюс 19-21 градуса, по области – до плюс 18-23 градусов. Кроме того, синоптики прогнозируют порывистый ветер со скоростью в пределах 4-9 метров в секунду.

Как заявила главный специалист метеобюро столицы Татьяна Позднякова, 15 июля ожидается рекордное значение по атмосферному давлению. Оно может упасть до 735 миллиметров ртутного столба. Более экстремальное значение – 731,8 миллиметра ртутного столба – было зафиксировано только в 1980 году.

Аномальная погода установилась по всей России

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать