Росздравнадзор выяснит причины гибели девушки во время массажа

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) выяснит причины гибели пациентки во время сеанса массажа в медицинском центре в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области совместно со Следственным комитетом России разбираются в причинах инцидента", – сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Трагедия произошла 14 июля в кабинете медицинского центра на Кастанаевской улице. Тело девушки 1989 года рождения обнаружили на массажном столе.
Медработница рассказала, что погибшая пришла на массаж лица и во время процедуры у нее начались судороги и пошла пена изо рта. 29-летняя Элина Бабичева погибла до приезда скорой помощи.
При осмотре у нее на теле были обнаружены точечные раны, напоминающие следы от уколов.
Родственники Элины говорят, что она несколько дней назад обращалась к другим специалистам за косметологическими процедурами. Ее друзья и коллеги подтверждают, что девушка увлекалась этим, часто делала себе разные процедуры.
Следователи проверяют обстоятельства и причины гибели девушки. Из частного кабинета изъяты препараты, их направили на экспертизу. Проверку осложняет то, что в кабинете не было камер видеонаблюдения.
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