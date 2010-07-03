Росздравнадзор выяснит причины гибели девушки во время массажа

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) выяснит причины гибели пациентки во время сеанса массажа в медицинском центре в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области совместно со Следственным комитетом России разбираются в причинах инцидента", – сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Трагедия произошла 14 июля в кабинете медицинского центра на Кастанаевской улице. Тело девушки 1989 года рождения обнаружили на массажном столе.

Медработница рассказала, что погибшая пришла на массаж лица и во время процедуры у нее начались судороги и пошла пена изо рта. 29-летняя Элина Бабичева погибла до приезда скорой помощи.

При осмотре у нее на теле были обнаружены точечные раны, напоминающие следы от уколов.

Родственники Элины говорят, что она несколько дней назад обращалась к другим специалистам за косметологическими процедурами. Ее друзья и коллеги подтверждают, что девушка увлекалась этим, часто делала себе разные процедуры.

Следователи проверяют обстоятельства и причины гибели девушки. Из частного кабинета изъяты препараты, их направили на экспертизу. Проверку осложняет то, что в кабинете не было камер видеонаблюдения.

