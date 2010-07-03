В Главархиве дали советы, как привести в порядок домашний архив

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Сотрудники Главархива Москвы дали советы, как можно быстро привести в порядок домашний архив документов. Об этом сообщает РИА Новости.

"Во-первых, если у вас собраны не только ваши документы, но также членов вашей семьи и родственников, то разложите их в такой последовательности: сначала ваши документы, затем документы вашего мужа (жены), далее документы детей, отца, матери, далее дедушки и бабушки", – отметили специалисты.

Кроме того, в Главархиве москвичам дали еще несколько советов:

Каждую группу документов нужно разместить в отдельной папке

Стоит завести отдельную папку для свидетельств о собственности. На обложке папки обязтельно нужно написать название раздела

На папках или конвертах с личными документами стоит писать имя, отчество и фамилию владельца

Специалисты напомнили, что любые документы следует хранить в открытом виде, чтобы избежать изломов.

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