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Москва 24

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Общество

15 июля, 14:51

Футбольный праздник на Никольской. Как болельщики готовятся у финалу ЧМ-2018

общество спорт ЧМ-2018

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Перед началом решающего матча между сборными Франции и Хорватии болельщики собрались в центре Москвы. По традиции самым популярным местом гуляний стала Никольская улица.

Хорватские болельщики, одетые в футболки в цветах национального флага, активно поддерживали свою команду речевками. Они выразили уверенность, что сборная Хорватии станет победителем чемпионата мира.

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Ранее хорваты растянули гигантский флаг на Охотном ряду, перед памятником маршалу Жукову.

Финальный матч ЧМ-2018 начнется в 18:00. На поле "Лужников" встретятся команды Франции и Хорватии. Мнения россиян о исходе этой встречи разделились. По информации ВЦИОМ, более трети участников заявили о поддержке Хорватии. Примерно столько же сказали, что будут болеть за Францию.

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