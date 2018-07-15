МЧС предупредило о грозе и порывистом ветре в столице днем 15 июля

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов
МЧС предупредило москвичей о грозе, дожде и порывистом ветре в воскресенье, 15 июля. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка ведомства.
По данным МЧС, днем 15 июля в столице местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Северо-восточный ветер, переходящий в восточный, будет дуть со скоростью 5−10 метров в секунду. При этом во время грозы его порывы могут достигать 15 метров в секунду.
В связи с возможным ухудшением погодных условий, специалисты ведомства рекомендовали горожанам соблюдать осторожность. Гидрометцентр России повысил до желтого уровень погодной опасности в столичном регионе на 15 июля.
Ранее метеослужбы сообщили о 30-градусной жаре в столице и области. По словам синоптиков, 15 июля дневные часы воздух прогреется до плюс 27−29 градусов.
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