Порывистый ветер и 30-градусная жара ожидают москвичей 15 июля

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Жара до 30 градусов, кратковременные дожди и порывистый ветер ожидаются в столице и Подмосковье в воскресенье, 15 июля. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем 15 июля в столичном регионе будет облачно с прояснениями. Местами пройдет кратковременный дождь.

В дневные часы воздух в столице прогреется до плюс 27−29 градусов. Восточный и северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 5−10 метров в секунду, но в порывах может разгоняться до 15 метров в секунду, предупредили синоптики.

На следующей неделе характер погоды останется прежним. Будет тепло, при этом не исключены кратковременные дожди. По словам специалистов, 18 июля температура воздуха может подняться до плюс 30 градусов.

При этом опасных погодных условий в Москве и области не ожидается, отметили метеорологи. Они пояснили, что грозовой фронт постнпенно смещается в соседние регионы.