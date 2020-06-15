Выплаты от государства перечислили на 19,8 миллиона детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков рассказал о состоянии выплат на детей в возрасте от 3 до 16 лет. Об этом сообщает РИА Новости.

"На детей в возрасте от 3 до 16 лет введена единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей, и помощь уже получили родители 19 миллионов 800 тысяч детей", – рассказал глава ведомства.

В начале июня Пенсионный фонд России (ПФР) запустил онлайн-сервис, посвященный всем особенностям оформления выплат на детей от 3 до 16 лет.

На портале размещена необходимая информация для родителей, работает служба обратной связи. В частности, если средства не были перечислены в течение 8 дней с момента подачи заявления, можно обратиться в ПФР через электронную приемную.

Позже президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет для неработающих граждан до 6752 рублей.

