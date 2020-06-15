Брюн предупредил о риске развития слабоумия из-за сниффинга

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн заявил, что увлечение сниффингом (процесс вдыхания сжиженных углеводородных газов) оказывает негативное воздействие на здоровье и может стать причиной слабоумия. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Газ – это химический растворитель, он растворяет мембраны легких – и тогда любая инфекция садится на легкие, а мы сейчас с вами живем в эпидемию COVID-19, и поэтому это все будет тяжело протекать", – сказал Брюн.
Он пояснил, что химическое воздействие также может негативно сказаться на мозговых клетках человека, за счет чего "человек глупеет на глазах, и в конечном итоге это вызывает слабоумие", подчеркнул специалист.
Брюн добавил, что в период коронавируса сниффинг может стать причиной осложненного течения болезни. По его словам, распознать ребенка, который увлекся сниффингом, можно с помощью осиплого голоса, бронхита, чрезмерной агрессивности и раздражительности.
"При ингаляционной токсикомании газами мы понимаем, что есть определенные симптомы, которые невозможно спрятать: осиплость голоса, бронхиты, ломается вся система поведения этих детей – они начинают манкировать своими обязанностями, не учатся, не спят ночью и спят днем", – добавил Брюн.
Он подчеркнул, что при проявлении таких признаков следует обратиться к специалистам за помощью по телефону 8 (495) 709-64-04.
Ранее Сергей Собянин подписал закон о введении штрафов за вовлечение несовершеннолетних в сниффинг. Согласно закону, за данное нарушение будет установлена административная ответственность.
За данное нарушение может грозить штраф в размере до 10 тысяч рублей. В частности, от 4 до 5 тысяч – для граждан, а также от 5 до 10 тысяч – для должностных лиц. Кроме того, штрафом в 5 тысяч рублей будут облагаться родители или законные представители детей.
Как спасти детей от сниффинга
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