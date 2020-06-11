Собянин подписал закон о штрафах за вовлечение детей в сниффинг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о введении штрафов за вовлечение несовершеннолетних в сниффинг – процесс вдыхания сжиженных углеводородных газов. Соответствующий документ опубликован на портале мэра и правительства столицы.

Согласно закону, за данное нарушение будет установлена административная ответственность.

Уточняется, что размер данной санкции составит до 10 тысяч рублей. В частности, от 4 до 5 тысяч – для граждан, а также от 5 до 10 тысяч – для должностных лиц. Кроме того, штрафом в 5 тысяч рублей будут облагаться родители или законные представители детей.

Ранее Мосгордума направила в Госдуму законодательную инициативу о введении штрафов за продажу несовершеннолетним товаров со сжиженным углеводородным газом. В частности, в документе говорилось о зажигалках и баллонах с газом.