Ученые отметили влияние электронных сигарет на микрофлору рта курящих

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Американские биологи провели исследование, которое показало, что у курильщиков и вейперов наблюдаются уникальные изменения в видовом составе и численности микробов в ротовой полости. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению ученых, вейперы могут быть особенно уязвимы к инфекциям и разного рода воспалительным процессам.

"Наше исследование показало, что электронные сигареты меняют ее (ротовой полости. – Прим. ред.) видовой состав и влияют на процесс формирования бактериальных биопленок", – объяснил соавтор работы, доцент Нью-Йоркского университета Синь Ли.

Интерес ученых к электронным сигаретам и вейпам связан с широким распространением альтернативных форм курения. Специалисты оценивают их как отдельно, так и в сравнении с обычными сигаретами.

По последним данным, испарения от электронных сигарет также представляют опасность для человеческого организма. В частности, исследователи выяснили, что пар выпускает токсины и канцерогены, потенциально чреватые развитием онкологии в легких.

В конце января сообщалось, что в Совете Федерации рассматривают возможность ужесточить законопроект о регулировании кальянов и электронных сигарет. По словам сенатора Валерия Рязанского, они коснутся также жевательной, сосательной и нюхательной продукции с никотином.

