Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

17:16

Ученые отметили влияние электронных сигарет на микрофлору рта курящих

наука общество медицина

Фото: depositphotos/librakv

Американские биологи провели исследование, которое показало, что у курильщиков и вейперов наблюдаются уникальные изменения в видовом составе и численности микробов в ротовой полости. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению ученых, вейперы могут быть особенно уязвимы к инфекциям и разного рода воспалительным процессам.

"Наше исследование показало, что электронные сигареты меняют ее (ротовой полости. – Прим. ред.) видовой состав и влияют на процесс формирования бактериальных биопленок", – объяснил соавтор работы, доцент Нью-Йоркского университета Синь Ли.

Интерес ученых к электронным сигаретам и вейпам связан с широким распространением альтернативных форм курения. Специалисты оценивают их как отдельно, так и в сравнении с обычными сигаретами.

По последним данным, испарения от электронных сигарет также представляют опасность для человеческого организма. В частности, исследователи выяснили, что пар выпускает токсины и канцерогены, потенциально чреватые развитием онкологии в легких.

В конце января сообщалось, что в Совете Федерации рассматривают возможность ужесточить законопроект о регулировании кальянов и электронных сигарет. По словам сенатора Валерия Рязанского, они коснутся также жевательной, сосательной и нюхательной продукции с никотином.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика