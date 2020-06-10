В Госдуму внесут проект о введении штрафов за продажу детям зажигалок и баллонов с газом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Мосгордума направит в Госдуму законодательную инициативу о введении штрафов за продажу несовершеннолетним товаров со сжиженным углеводородным газом. Соответствующее решение было принято депутатами в ходе заседания столичного парламента, сообщает Агентство "Москва".
Согласно документу, российский КоАП предлагается дополнить статьей об административной ответственности за несоблюдение ограничения продажи детям потенциально опасных товаров бытового назначения, таких как зажигалки и баллоны с газом.
Предполагается, что штрафы за подобные нарушения составят от 3 до 5 тысяч рублей – для граждан, от 30 до 50 тысяч – для должностных лиц и от 100 до 150 тысяч – для юридических лиц.
Кроме этого, депутаты Мосгордумы решили направить на рассмотрение в ГД проект закона о защите детей от информации, побуждающей к сниффингу.
Ранее в Госдуму был внесен проект закона, согласно которому предлагается распространить запрет на курение на комнаты общего пользования в коммунальных квартирах. По предложенной инициативе предлагается обратить внимание на защиту некурящих граждан, в частности детей, женщин и стариков, которые проживают в коммуналках и вынуждены дышать дымом курящих соседей.
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