Москвичей призвали сообщать о возможном насилии над детьми по номеру 0-51

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Москвичей призвали сообщать о возможном насилии над детьми по номеру экстренной психологической помощи 0-51. Об этом рассказали в департаменте социальной защиты населения, передает Агентство "Москва".

Уточняется, что 10 июня по данному телефону поступило обращение от женщины, рассказавшей о непозволительных действиях в отношении ее малолетней племянницы.

"В беседе с тетей девочки стало известно, что, зайдя в комнату, она увидела, что ее отец совершает развратные и непозволительные действия в отношении малолетней внучки", – рассказали в пресс-службе ведомства.

После этого сигнала на место были направлены правоохранительные органы. Сейчас они проводят проверку по факту случившегося. В департаменте отметили, что семья ребенка на учете не состояла и не обращалась за соцпомощью.

Москвичам рекомендуют при подозрениях, что ребенок может быть в опасности, обращаться в полицию и звонить в службу экстренной психологической помощи с городского телефона на номер 0-51 (8-495-0-51 – с мобильного).

Ранее сообщалось, что психологи МЧС дали рекомендации по выходу из режима самоизоляции. По их словам, людям снова придется адаптироваться к новым условиям.