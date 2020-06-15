Москвичей призвали сообщать о возможном насилии над детьми по номеру 0-51

Фото: depositphotos/djedzura
Москвичей призвали сообщать о возможном насилии над детьми по номеру экстренной психологической помощи 0-51. Об этом рассказали в департаменте социальной защиты населения, передает Агентство "Москва".
Уточняется, что 10 июня по данному телефону поступило обращение от женщины, рассказавшей о непозволительных действиях в отношении ее малолетней племянницы.
"В беседе с тетей девочки стало известно, что, зайдя в комнату, она увидела, что ее отец совершает развратные и непозволительные действия в отношении малолетней внучки", – рассказали в пресс-службе ведомства.
После этого сигнала на место были направлены правоохранительные органы. Сейчас они проводят проверку по факту случившегося. В департаменте отметили, что семья ребенка на учете не состояла и не обращалась за соцпомощью.
Москвичам рекомендуют при подозрениях, что ребенок может быть в опасности, обращаться в полицию и звонить в службу экстренной психологической помощи с городского телефона на номер 0-51 (8-495-0-51 – с мобильного).
Ранее сообщалось, что психологи МЧС дали рекомендации по выходу из режима самоизоляции. По их словам, людям снова придется адаптироваться к новым условиям.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: