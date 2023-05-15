Онколог назвала типы людей, которые больше всех рискуют заболеть раком

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На сегодняшний день наука до сих пор не знает, что именно запускает процесс образования раковой опухоли, иначе медицина уже давно бы научилась предотвращать рак. Однако врачи могут выделить группы людей, которые больше других подвержены риску развития злокачественных опухолей. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на врача-онколога института онкологии Европейского медицинского центра Юлию Вахабову.

В первую очередь к таким группам людей относятся пожилые люди. По словам специалиста, каждый день в организме человека образуются миллионы клеток, из которых могут сформироваться раковые опухоли, однако иммунитет активно борется с ними. С возрастом же такой механизм начинает постепенно давать сбои.

Таким образом, чем старше человек, тем выше у него вероятность заболеть раком. В связи с этим врач посоветовала людям после 50 лет регулярно проходить медосмотры и следить за своим здоровьем.

Далее, по словам Вахабовой, идут курильщики, у которых в 7 раз выше риск развития рака легких. Помимо этого, необходимо помнить, что вред табачного дыма влияет на весь организм, поэтому у тех, кто еще не бросил курить, в целом повышен риск развития раковой опухоли любого типа.

На третьем месте находятся люди, у которых есть генетическая предрасположенность к развитию онкологических заболеваний. Специалист отметила, что если у кого-то из близких родственников был определенный тип рака, то не лишним будет пройти генетическое тестирование на наличие мутации в генах, которые способствуют образованию раковых опухолей.

Следующими в зоне риска находятся люди, которые контактируют с радиоактивными или токсическими веществами, например, те, кто работает на вредных производствах. Замыкают список люди, имеющие такие вирусные заболевания, как вирус папилломы человека, Эпштейна-Барр, гепатит В и С.

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