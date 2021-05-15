Аллергикам рассказали, в какое время суток лучше не выходить из дома

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Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал Москве 24, в какое время суток аллергикам лучше отказаться от выхода на улицу. Он также объяснил, какая погода является наиболее подходящей для прогулок для людей с таким заболеванием.

"Время суток имеет значение, ведь это метеоусловия. Например, мы знаем, что ветер стихает вечером. Бывает, что ветер утром стихает. А днем он дует достаточно сильно. Ветер вообще опыляет растения. И для аллергиков он является существенным моментом. Поэтому лучше избегать прогулок, когда ветер сильный. Если посмотреть любое метеоприложение, то видно, что чаще всего он бывает днем, а не утром и вечером", – рассказал Болибок.

Также врач рекомендовал отказаться от прогулок при ярком дневном солнце. "При сильном, ярком солнце все цветет мощнее", – пояснил специалист.





Владимир Болибок аллерголог-иммунолог Подходящим для прогулок аллергиков может быть время сразу после дождя. Осадки смывают пыль из воздуха. И после дождя аллергики себя хорошо чувствуют. А когда все высыхает, пыльца в воздухе начинает раздуваться.

Кроме того, во время прогулок на улице врач рекомендует аллергикам не снимать медицинские маски, чтобы защитить дыхательные пути от аллергена.

"Я бы рекомендовал маску надевать дома перед выходом из помещения и не снимать, пока человек снова не зайдет в стационарное помещение, то есть не дойдет до работы или не вернется домой", – пояснил Болибок.

В дополнение к этому врач советует аллергикам носить очки, чтобы избежать аллергического конъюнктивита, и головной убор, чтобы пыльца сильно не скапливалась в волосах, а также одежду с длинным рукавом, чтобы избежать контакта аллергена с кожей.

"Тогда аллергики смогут чувствовать себя хорошо и во время прогулок в парке, и во время загородных поездок", – заключил Болибок.

Ранее французские ученые установили, что вакцинация против сигнальных молекул интерлейкина может защитить лабораторных мышей от астмы, которая была вызвана аллергией как минимум на 11 недель.

Исследователи выразили надежду, что их открытие поможет создать эффективный препарат, защищающий миллионы людей от ежегодных обострений аллергической астмы.