В США от коронавируса вылечилась 108-летняя женщина

Американским врачам удалось вылечить от коронавируса 108-летнюю пациентку, которая пережила эпидемию испанского гриппа в начале XX века. Об этом сообщает "Экспресс газета".

Сильвии Голдшолл диагностировали коронавирус еще в апреле. Женщина, проживающая в доме престарелых в Аллендейле, рассказала, что выздоровела, "потому что была полна решимости выжить".

"Потрясающая жизнь, потрясающий дух и потрясающая демонстрация силы", – высказался губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи о Голдшолл.

13 мая в Москве из больницы выписали 100-летнюю пациентку, которая лечилась от коронавируса. Пациентка наблюдалась в Федеральном центре мозга и нейротехнологий. Лечение заняло три недели.

Пелагея заразилась в обычной больнице на плановом лечении, после чего была переведена в инфекционный стационар. 100-летнюю пенсионерку оперативно обследовали, назначили кислородное лечение и лечебную физкультуру. После выписки Пелагею провожали с подарками.

Женщина пережила несколько эпидемий – родилась во время тифа и испанки. Кроме того, она пережила период холеры, менингита и черной оспы. Теперь долгожительница поборола коронавирус.