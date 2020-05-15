В Госдуме не поддержали идею ввести пособие на покупку масок и перчаток

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко в беседе с Москвой 24 не поддержал идею выплачивать россиянам пособия на приобретение масок и перчаток.

По мнению депутата, невозможно контролировать, куда пойдут выделенные средства.

"Пособия могут пойти далеко не по назначению. Тем более, что маску надо менять через определенное время. Когда маска выдается, то это можно контролировать, а когда выдаются деньги, то неизвестно, пойдет ли пособие по назначению", – заявил Тарасенко.

Депутат считает, что более правильным решением в данной ситуации было бы раздавать бесплатно средства индивидуальной защиты детям.

"Нужно детям, которые находятся в общественных местах – детских дошкольных учреждениях и школах – в централизованном порядке раздавать эти маски и перчатки. Я полагаю, что это будет более правильное решение и будет более обоснованное и гарантированное применение этих самых средств", – считает Тарасенко.

Ранее председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступила с предложением ввести специальное пособие для покупки средств индивидуальной защиты в период пандемии коронавирусной инфекции. Соответствующее обращение было направлено в правительство.

Волынец пояснила, что во многих регионах страны вводится масочный режим, за нарушение которого грозит штраф, однако не все граждане могут приобрести маски и перчатки. В связи с этим и предлагается ввести пособие, размер которого должен рассчитываться с учетом средней стоимости средств защиты в каждом регионе из расчета минимум одна маска в день.