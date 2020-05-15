Приобрести маски в метро можно на 10% дешевле среднерыночной цены

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Стоимость средств индивидуальной защиты в метро Москвы на 10% ниже среднерыночной цены, сообщила заместитель начальника ГУП "Московский метрополитен" Юлия Темникова.

"Единая цена в метро – 30 рублей за маску и 20 рублей за пару перчаток, эта цена ниже среднерыночной на 10%", – отметила она.

Темникова пояснила, что в розничных магазинах и аптеках стоимость масок колеблется от 30 до 53 рублей. При этом средняя цена на это средство защиты в России составляет 34 рубля.

"Мы осознанно пошли на убыточную продажу масок, чтобы обеспечить пассажиров средствами индивидуальной защиты, ношение которых для пассажиров обязательно", – добавила Темникова.

С 12 мая в Москве действует режим обязательного ношения индивидуальных средств защиты на объектах торговли и в общественном транспорте. В случае отсутствия маски или перчаток москвичей ожидает штраф в размере 5 тысяч рублей.

Столичный департамент транспорта сообщил, что в Москве запущен онлайн-сервис по пассажирам в индивидуальных средствах защиты в метро. Кроме того, стало известно, что за 12 и 13 мая в городской подземке штрафы за нарушение масочного режима получили около 200 человек.

Также магазинам на территории России разрешили не обслуживать посетителей, которые не имеют при себе средств индивидуальной защиты.