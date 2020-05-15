В Ростуризме призвали глав регионов выделить дополнительные средства на отрасль

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В Ростуризме попросили власти регионов выделить дополнительные средства на развитие отрасли. Соответствующие письма губернаторам направила глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.
Она подчеркнула, что главной задачей сейчас является сохранение кадров и инфраструктурного базиса отрасли, которые формировались на протяжении прошедших 20 лет. По мнению Догузовой, в сложившейся ситуации существует уникальная возможность направить спрос на российские туристические маршруты.
"В этой связи считаю чрезвычайно важным сохранить объем региональных бюджетных ассигнований на туризм и по возможности выделить дополнительные средства на его развитие и продвижение", – заявила глава Ростуризма.
Она отметила, что финансовая поддержка поможет повысить интерес граждан к истории России и ее наследию. Новую степень востребованности получат российские музеи, учреждения культуры, оздоровления и отдыха.
"Внутренний туризм может и должен стать мощнейшим драйвером создания новых рабочих мест, развития многих секторов экономики и территорий нашей страны", – написала Догузова.
Внутренний туризм также поможет дать экономикам регионов мощный импульс после снятия ограничительных мер, уверена Догузова.
"Люди устали и хотят просто отдохнуть, подышать свежим воздухом и отвлечься. Сейчас самое время сделать это в России, – подвела итог руководитель Ростуризма.
Ранее туристические поездки внутри страны предложили разрешить с 1 июня. Такое решение властей станет возможным при условии низкого уровня заболеваемости коронавирусом.
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