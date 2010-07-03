Непогода сохранится в столице до утра четверга

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Дождь, гроза и сильный ветер сохранятся в Москве до утра четверга, 16 мая, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

Автомобилистам рекомендовали значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Парковать машины следует вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Пешеходам следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, напомнили в ведомстве.

Центр организации дорожного движения (ЦОДД), в свою очередь, рекомендовал столичным водителям отказаться от поездок на личном транспорте из-за непогоды. Ожидается, что дорожная ситуация нормализуется после 20:00.

"На улице опять дождь. Это значит, во-первых, по возможности поезжайте на метро – на дорогах могут быть заторы. Во-вторых, если не получается поехать на метро, не паркуйтесь под деревьями и рекламными щитами", – сообщает ЦОДД в Twitter.

По прогнозам синоптиков, в среду воздух в Москве прогреется до +22 градусов. Местами пройдет дождь с грозой. Порывы ветра при грозе могут достигать 17 метров в секунду. Атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк отметила, что дожди принесут в Москву четверть месячной нормы осадков. За сутки в городе выпадет от 10 до 15 миллиметров осадков.

В ночь на четверг столбики термометров могут упасть до семи градусов тепла.

