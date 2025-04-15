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15 апреля, 15:53

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Роспотребнадзор: эпидситуация по гриппу и ОРВИ в Москве соответствует сезону

Эпидситуация по гриппу и ОРВИ в Москве соответствует сезону – Роспотребнадзор

Фото: 123RF/dragoscondrea

Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Москве остается стабильной и соответствует сезону. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора в телеграм-канале.

По итогам 15-й недели в городе продолжается снижение уровня заболеваемости вирусной инфекцией и гриппом среди всех возрастных групп населения. При этом эпидпороги не превышены и по совокупному населению, пояснили в пресс-службе.

Также отмечается, что риновирусы и РС-вирусы лидируют среди вирусов негриппозной этиологии.

В Роспотребнадзоре призвали чаще мыть руки, проветривать помещения, дезинфицировать рабочие поверхности и телефоны. Также москвичам рекомендуют не контактировать с заболевшими людьми. При первых признаках заболевания лучше обратиться к врачу.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в России не выявлены новые вирусы или вирусы со значительными мутациями. Такое заявление было сделало после появления в одном из телеграм-каналов информации о распространении в стране неизвестного вируса, который вызывает высокую температуру и кровь при отхаркивании.

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