Каждый четвертый россиянин боится попросить прибавку к зарплате

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25% россиян не могут решиться попросить повысить заработную плату, так как уверены в бессмысленности данной просьбы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование аналитиков.

Тем не менее 26% работающих начали вести переговоры о повышении оклада, а планируют такой разговор с руководством – 32%. Исследователи отметили, что просить об увеличении зарплаты готовы обычно те, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей.

Большинство россиян – 83% – заявили, что недостаточно получают и хотели бы увеличить оклад. И только 4% опрошенных удовлетворены получаемыми суммами, так как считают, что они соответствуют уровню их квалификации.

Аналитики обратили внимание, что не просят повышения оклада те, кто работает в бюджетной сфере, так как их зарплаты регламентированы тарифными ставками. Однако некоторые респонденты заявили, что перейти на новую работу проще, чем потребовать прибавки.

Уточняется, что исследование проводилось с 22 марта по 11 апреля 2024 года. В нем приняли участие 1,6 тысячи респондентов из 327 населенных пунктов всех округов России.

До этого аналитики выяснили, что в среднем россиянину для счастья нужно 215 тысяч рублей в месяц. При этом мужчинам нужно на 30% больше, чем женщинам: 244 и 189 тысяч рублей соответственно. Зато, как отметили эксперты, самые "скромные запросы" оказались у молодежи до 24 лет: их счастье стоит менее 160 тысяч рублей в месяц.