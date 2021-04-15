В Индонезии девушка проспала больше десяти дней из-за редкой болезни

14:33
Фото: KOMPAS.com/ANDI MUHAMMAD HASWAR
В Индонезии девушка проспала более десяти дней из-за редкого синдрома, встречающегося у одного из миллиона человек. Об этом сообщает издание Mashable SE Asia.
16-летняя Сити Раиса Миранда заснула первого апреля и не просыпалась девять суток подряд. Часть этого времени она находилась в больнице, однако позже родители решили забрать дочь домой.
Изредка им удалось ее будить для того, чтобы покормить или отвести в туалет. Это давалось ей с огромным трудом, после чего она сразу снова погружалась в сон.
10 апреля девушка проснулась, однако всего спустя день снова погрузилась в сон. На момент 12 апреля она так и не очнулась.
Известно, что в 13 лет у девушки диагностировали редкий синдром Клейне – Левина, более известный как синдром спящей красавицы. Из-за этого расстройства человек на продолжительное время может впасть в состояние гиперсомнии.
"Если бы не синдром, все было бы нормально. Она ходит в школу, играет с подругами. Даже во время пандемии коронавируса она неплохо справлялась с онлайн-уроками и заданиями", – рассказал отец девушки.
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