В Индонезии девушка проспала больше десяти дней из-за редкой болезни

Фото: KOMPAS.com/ANDI MUHAMMAD HASWAR

В Индонезии девушка проспала более десяти дней из-за редкого синдрома, встречающегося у одного из миллиона человек. Об этом сообщает издание Mashable SE Asia.

16-летняя Сити Раиса Миранда заснула первого апреля и не просыпалась девять суток подряд. Часть этого времени она находилась в больнице, однако позже родители решили забрать дочь домой.

Изредка им удалось ее будить для того, чтобы покормить или отвести в туалет. Это давалось ей с огромным трудом, после чего она сразу снова погружалась в сон.

10 апреля девушка проснулась, однако всего спустя день снова погрузилась в сон. На момент 12 апреля она так и не очнулась.

Известно, что в 13 лет у девушки диагностировали редкий синдром Клейне – Левина, более известный как синдром спящей красавицы. Из-за этого расстройства человек на продолжительное время может впасть в состояние гиперсомнии.

"Если бы не синдром, все было бы нормально. Она ходит в школу, играет с подругами. Даже во время пандемии коронавируса она неплохо справлялась с онлайн-уроками и заданиями", – рассказал отец девушки.

Ранее трое мужчин в столице попали в больницу после того, как попробовали экзотическую пищу – бастурму из медвежьего мяса. Блюдом мужчин угостили друзья-охотники. По их словам, полусырой продукт исследовали на предмет паразитов и инфекций.

Врачи диагностировали у москвичей трихинеллез – редкое паразитарное заболевание.