У троих москвичей выявили редкую болезнь после употребления экзотической пищи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Иванко Юлия

Трое мужчин в столице попали в больницу после того, как попробовали экзотическую пищу – бастурму из медвежьего мяса. Об этом сообщается на сайте департамента здравоохранения.

Отмечается, что горожан лечили специалисты Инфекционной больницы № 2. Блюдом мужчин угостили друзья-охотники. По их словам, полусырой продукт исследовали на предмет паразитов и инфекций.

"Спустя три недели один из попробовавших бастурму мужчин почувствовал недомогание – у него поднялась температура и началась ломота в суставах. Сперва он заподозрил у себя новую коронавирусную инфекцию, но ПЦР-тест оказался отрицательным. В то же время схожие симптомы появились и у двух других мужчин", – говорится в сообщении.

Врачи диагностировали у москвичей трихинеллез – редкое паразитарное заболевание, рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось о девяти случаях отравления подростков в возрасте от 14 до 16 лет на территории турбазы в поселке Кратово. В состоянии средней степени тяжести находились семь человек.