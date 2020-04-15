ВОЗ обнародовала новую стратегию по борьбе с коронавирусом

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Всемирная организация здравоохранения опубликовала обновленную стратегию по борьбе с коронавирусной инфекцией. Документ обнародовали после заявления президента США Дональда Трампа о приостановке финансирования ВОЗ, передает РИА Новости.

"Одна из главных вещей, которую мы узнали за последние месяцы о COVID-19, – это то, что чем быстрее все случаи будут выявлены, протестированы, изолированы с необходимым уходом, тем сложнее будет распространяться вирус", – отметил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

По его словам, оперативное выявление зараженных позволит спасти жизни людей, а также смягчит экономические последствия, вызванные пандемией COVID-19.

Также в документе перечислены рекомендации государствам по необходимым для сдерживания инфекции мерам. В частности, сказано о международном взаимодействии стран в целях обмена опытом по исследованию коронавируса.

Ранее Дональд Трамп распорядился остановить финансирование ВОЗ. По его словам, организация не смогла предоставить всю необходимую информацию своевременно. Кроме того, ее члены скрыли некоторые сведения от мировой общественности.