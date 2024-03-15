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15 марта, 15:25

События

Москва онлайн покажет сожжение 16-метрового чучела Масленицы

16 марта зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть сожжение огромного чучела Масленицы, которое состоится на территории музея-заповедника "Горки Ленинские". Корреспондент Лариса Соколова посетит мероприятие, расскажет о праздничной программе и пообщается с гостями.

На возведение 16-метрового чучела ушли три недели, 60 метров досок, 500 метров бруса и 80 метров ткани. Сожжение будет сопровождаться музыкально-танцевальным шоу.

Смотрите прямую трансляцию 16 марта в 14:50 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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