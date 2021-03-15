Моргенштерн устроился на работу в банк

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Альфа-Банк нанял Алишера Моргенштерна на должность директора по работе с молодежью. Саму должность руководство придумало специально для рэпера, сообщает РБК.

"Алишер настроен на серьезную работу и обещал, что нам не придется за него краснеть. Моргенштерн будет ходить в офис, как и все, участвовать в планерках и отчитываться за результаты", – заявил директор по маркетингу и коммуникациям Альфа-Банка Алексей Гиязов.

По его словам, перед исполнителем поставлена конкретная цель – привлечь не менее 100 тысяч новых клиентов. Гиязов назвал рэпера самым странным, но самым креативным маркетологом страны.

Первый клип Моргенштерна помог банку привлечь около 25 тысяч человек. Руководство отметило, что они учли претензии ФАС по поводу видеоролика и постараются снять претензии к образу реального сотрудника банка.

Ранее ФАС возбудила дело в отношении Моргенштерна и Альфа-Банка по признакам нарушения законодательства о рекламе. В материалах службы говорится, что в ФАС поступили претензии граждан к рекламе карты Альфа-Банка.

После проведения экспертизы специалисты службы выявили ряд нарушений. Дело будет рассмотрено комиссией ФАС 25 марта.