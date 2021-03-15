Эксперт объяснил особенность списывания остатка по кредиту

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Старший преподаватель кафедры банковского дела университета "Синергия" Дмитрий Ферапонтов объяснил, что "списание" небольшого долга по кредиту на самом деле может обернуться финансовыми потерями. Об этом он рассказал агентству "Прайм".

"Банк может не требовать к возврату небольшой объем задолженности, а клиент забудет об остатке по кредиту, не запросив справку о полном погашении, но в договоре обычно прописаны довольно высокие штрафные санкции за несвоевременное и неполное погашение", – объяснил специалист.

При этом, отметил Ферапонтов, существует вероятность и честного списания остатка долга по тем или иным причинам. Тем не менее информация о задолженности отразится в кредитной истории и может повлиять на получение займов в будущем. Для кредиторов просроченные платежи или забывчивость клиента, подчеркнул эксперт, являются "стоп-сигналами".

Ранее Минцифры РФ представило новый сервис для портала госуслуг. Теперь специальный функционал позволяет ознакомиться с имеющимися на счету гражданина задолженностями. Для запроса потребуется номер исполнительного производства.

