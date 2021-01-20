Юрист объяснила, за что могут арестовать квартиру

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Одними из самых частых причин для ареста недвижимости являются долги собственника и судебные разбирательства, в которых жилье становится предметом спора. Об этом РИА Новости заявила ведущий юрист компании Intellect Дарья Скудная.

"В практике такие меры часто применяются при рассмотрении дел о взыскании задолженности по кредитному договору, который обеспечен залогом квартиры, или по семейным спорам о разделе совместно нажитого имущества", – объяснила Скудная.

По ее словам, в том случае, если гражданин ИП, то долги по налогам могут взыскать и без судебного решения, для этого потребуется постановление таможенного или налогового органа.

Юрист отметила, что арестом объекта недвижимости называют запрет на распоряжение им. В результате собственник квартиры, которую арестовали, больше не сможет совершать с ней любые юридически значимые действия. В частности, не будет возможности продать квартиру, обменять.

"Такой запрет сохраняется до тех пор, пока он не будет снят в установленном законом порядке", – предупредила Скудная.

Она уточнила, что при аресте квартиры у собственника останется право пользоваться жилым помещением.

Юрист добавила, что дальнейший порядок снятия аресты с квартиры будет зависеть от оснований его наложения.

"Если основанием для наложения ареста послужило наличие какой-либо задолженности, то снять арест, скорее всего, получится только после ее погашения", – обратила внимание она.

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