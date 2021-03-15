Губернатор ответил на сообщения о покупке его портретов в школе Пензы

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Дружинин

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил проверить сообщение о принуждении родителей учеников школы в Пензе к покупке его портретов.

"Очень огорчен. Если это правда и есть вина школы, считаю, что должностные лица образовательного учреждения допустили самоуправство. Я в подобном проявлении "уважения" к себе не нуждаюсь. И такие действия осуждаю", – сказал Белозерцев.

Ранее издание "7х7" сообщило, что классные руководители и члены родительских комитетов в пензенской школе попросили родителей "срочно купить" портреты президента и губернатора в преддверии ежегодной конференции работников образования.

"Поручаю министру образования Пензенской области провести в школе служебную проверку, выявить все обстоятельства и привлечь виновных к ответственности", – говорится в заявлении пресс-службы Белозерцева в Telegram.

Глава региона также извинился перед родителями школьников. Он подчеркнул, что "поборы в школах на любые цели и под любыми предлогами строго запрещены".

"Обо всех случаях подобных действий со стороны представителей школ прошу сразу же сообщать… Если это была инициатива кого-то из родительского комитета, то убедительно прошу таких действий впредь не совершать", – подчеркнул Белозерцев.

В 2019 году Белозерцев потребовал от муниципальных властей исключить сборы с родителей учеников на нужды школы. В частности, он указал, что для людей со скромным достатком это является огромной проблемой.