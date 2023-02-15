Студенты из России создали робота-дезинфектора

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Студенческий стартап в Уфимском государственном нефтяном техническом университете представил разработанного высокомобильного робота-дезинфектора, сообщает RT со ссылкой на платформу Национальной технологической инициативы (НТИ).

Робот размером с кошку оснащен рядом технологий. Так, в него установлена камера, средство связи, датчики и устройство бесконтактной зарядки.

Разработка способна преодолевать препятствия высотой до 5 сантиметров. На борту установлен аккумулятор, который позволяет устройству функционировать в течение часа.

Принцип работы нового робота построен на генераторе озона. Устройство распыляет его вверх под углом, что позволяет провести обработку труднодоступных мест. При этом отмечается, что озон способен уничтожать такие патогены, как штаммы гриппа, бактерии и плесневые грибы.

В сентябре 2022 года сообщалось, что в Москве создали промышленного робота, который умеет перекладывать товары, сортировать продукцию и при этом работать в паре с человеком. Разработку представило одно из научно-производственных объединений столицы.



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