В Москве создали промышленного робота

07:56
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Одно из научно-производственных объединений столицы создало промышленного робота, который умеет перекладывать товары, сортировать продукцию и при этом работать в паре с человеком. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский пояснил, что промышленный робот создан для автоматизации циклических производственных процессов. Он безопасен для человека и может взаимодействовать с ним в пределах единого рабочего пространства.
В материале отмечается, что цена нового коллаборативного робота примерно на 20% ниже, чем у зарубежных производителей.
В свою очередь, руководитель проекта "Банк технологий" Евгений Аликанов добавил, что новый робот CR5 оснащен специальной конструкцией с возможностью комбинировать захватные модули для выполнения узконаправленных задач, что позволяет сокращать затраты на приобретение дополнительного оборудования, в несколько раз снижать время на настройку и программирование производственных цепочек и обеспечивать высокую скорость постановки на производство новых продуктов.
Ранее сообщалось, что робот телеприсутствия будет вести онлайн-трансляции экскурсий в павильоне "Умный город" на ВДНХ. Он имеет камеру высокого разрешения, микрофон и выход в интернет.
В павильоне "Умный город" роботом управляет специально обученный сотрудник. Он направляет робота за гидом, а также проверяет качество звука и изображения, которые передаются зрителям трансляции. Пользователи могут подключиться к эфиру бесплатно с любого устройства, но для этого нужно предварительно зарегистрироваться.
До этого сообщалось, что новые объекты Международного медицинского кластера в Сколкове в Москве строят с помощью робота-собаки. Руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов рассказал, что пес помогает выполнять работу живых специалистов.
По его словам, чтобы использовать робота, необходимо формирование проектной документации в электронном виде и использование технологий информационного моделирования. Робот-собака может передвигаться при помощи пульта или в автоматическом режиме по алгоритмам SLAM-позиционирования с помощью лидаров.
Робопес развлекал гостей на Петербургском международном экономическом форуме
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: