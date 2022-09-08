В Москве создали промышленного робота

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Одно из научно-производственных объединений столицы создало промышленного робота, который умеет перекладывать товары, сортировать продукцию и при этом работать в паре с человеком. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский пояснил, что промышленный робот создан для автоматизации циклических производственных процессов. Он безопасен для человека и может взаимодействовать с ним в пределах единого рабочего пространства.

В материале отмечается, что цена нового коллаборативного робота примерно на 20% ниже, чем у зарубежных производителей.

В свою очередь, руководитель проекта "Банк технологий" Евгений Аликанов добавил, что новый робот CR5 оснащен специальной конструкцией с возможностью комбинировать захватные модули для выполнения узконаправленных задач, что позволяет сокращать затраты на приобретение дополнительного оборудования, в несколько раз снижать время на настройку и программирование производственных цепочек и обеспечивать высокую скорость постановки на производство новых продуктов.

Ранее сообщалось, что робот телеприсутствия будет вести онлайн-трансляции экскурсий в павильоне "Умный город" на ВДНХ. Он имеет камеру высокого разрешения, микрофон и выход в интернет.

В павильоне "Умный город" роботом управляет специально обученный сотрудник. Он направляет робота за гидом, а также проверяет качество звука и изображения, которые передаются зрителям трансляции. Пользователи могут подключиться к эфиру бесплатно с любого устройства, но для этого нужно предварительно зарегистрироваться.

До этого сообщалось, что новые объекты Международного медицинского кластера в Сколкове в Москве строят с помощью робота-собаки. Руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов рассказал, что пес помогает выполнять работу живых специалистов.

По его словам, чтобы использовать робота, необходимо формирование проектной документации в электронном виде и использование технологий информационного моделирования. Робот-собака может передвигаться при помощи пульта или в автоматическом режиме по алгоритмам SLAM-позиционирования с помощью лидаров.

