Минтруд РФ предложил добавить 41 должность в список профессий для альтернативной службы

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Министерство труда и социальной защиты РФ подготовило перечень профессий для альтернативной службы в 2022 году, в него вошли порядка 40 новых должностей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Помимо нового списка профессий для альтернативнослужащих, Минтруд также подготовил перечень организаций, где они могут выполнять трудовую деятельность.

"Проект приказа подготовлен на основании предложений федеральных и региональных органов исполнительной власти, предоставивших сведения по свободным рабочим местам и вакантным должностям. Он включает 127 профессий и 1 034 предприятия, куда могут быть направлены молодые люди для прохождения альтернативной гражданской службы", – отметили в пресс-службе ведомства.

По информации Минтруда, если сравнивать со списком 2021 года, в новый перечень вошли еще 30 должностей служащих. Среди них – агрохимик, артист духового оркестра, стоматолог, кардиоревматолог, педиатр, микробиолог, эпидемиолог, а также техник-программист, экспедитор по перевозке грузов и некоторые другие.

Добавились и 11 профессий рабочих, в числе которых курьер, мойщик-уборщик подвижного состава, мастер по ремонту обуви, оператор котельной, пожарный, помощник воспитателя, рабочий по благоустройству населенных пунктов, разнорабочий, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, стеклопротирщик и столяр.

Отмечается, что 18 профессий рабочих в перечень не включили. Среди них – водитель вездеходов, дворник, животновод, зверовод, матрос и другие.

Ранее Минтруд представил стандарты для центров занятости по профориентации. Обратиться в центры занятости по вопросам профориентации может любой гражданин России. Специалисты предоставят сведения по вариантам профобучения и советы по улучшению навыков для успешного трудоустройства.

