Комитет Госдумы одобрил законопроект об индексации военных пенсий

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Комитет Госдумы по обороне принял законопроект об индексации выплат военным пенсионерам. Об этом рассказал председатель комитета Андрей Картаполов.

Он отметил, что нельзя затягивать с принятием документа в силу его социальной направленности, поэтому депутаты рекомендовали принять проект в первом чтении, передает РИА Новости.

10 февраля правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об индексации военных пенсий. Согласно документу, выплаты увеличатся на 8,6% с 1 января текущего года.

Законопроект был разработан в соответствии с решением Владимира Путина по итогам совещания с постоянными членами Совбеза 21 января 2022 года. Дополнительные расходы бюджета для реализации данного положения в 2022–2024 годах составят 154,3 миллиарда рублей.

