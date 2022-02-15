Комитет Госдумы одобрил законопроект об индексации военных пенсий

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Комитет Госдумы по обороне принял законопроект об индексации выплат военным пенсионерам. Об этом рассказал председатель комитета Андрей Картаполов.
Он отметил, что нельзя затягивать с принятием документа в силу его социальной направленности, поэтому депутаты рекомендовали принять проект в первом чтении, передает РИА Новости.
10 февраля правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об индексации военных пенсий. Согласно документу, выплаты увеличатся на 8,6% с 1 января текущего года.
Законопроект был разработан в соответствии с решением Владимира Путина по итогам совещания с постоянными членами Совбеза 21 января 2022 года. Дополнительные расходы бюджета для реализации данного положения в 2022–2024 годах составят 154,3 миллиарда рублей.
Путин предложил проиндексировать выплаты военным
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