В Москве за сутки госпитализировали 1 122 человека с COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

За минувшие сутки в Москве госпитализировали 1 122 человека с COVID-19. Об этом сообщает столичный Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

На ИВЛ находятся 617 пациентов. При этом выздоровели 29 967 человек. Всего с начала пандемии московские врачи вылечили от коронавируса 2 244 013 человек.

За последние 24 часа в Москве выявили 8 160 новых случаев коронавируса. От последствий COVID-19 скончались 84 человека.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что улучшение ситуации с коронавирусом позволяет увеличить объемы плановой медпомощи в столице. Он отметил, что на прошлой неделе количество новых случаев коронавирусной инфекции снизилось на 6%.

