Нутрициолог дала советы по выбору еды в ресторане

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Нутрициолог, консультант по правильному питанию Алла Макарова рекомендовала в ресторане выбирать только три блюда: суп, горячее, гарнир или салат. Об этом сообщает сайт "Аргументы и Факты".

Макарова отметила, что пища должна быть сбалансированной и давать насыщение на 3–4 часа. Для этого в блюдах должны присутствовать медленные углеводы (крупы, картофель, свекла, тыква), белок (мясо, рыба) и клетчатка (свежие овощи, зелень, салатные листья). Так, идеальным обедом, по мнению эксперта, станет греческий салат и стейк из семги с рисом.

Также Макарова рекомендовала следить за жирностью и калорийностью и обращать внимание на блюда со сливочным соусом. По ее словам, бюджетные заведения редко используют сливки, а заменяют их маргарином, мукой, загустителями и ароматизаторами. Это касается и мясных блюд. Так, в котлеты могут добавлять много хлеба и картофеля.

Специалист призвала не употреблять перед основным приемом пищи хлеб. Лучше выпить воды, это позволит запустить процесс пищеварения и восполнить водный баланс в организме.

В случае перекуса фастфудом необходимо избегать соусов и дополнения бургеров картошкой и наггетсами. Макарова вместо этого посоветовала дополнять обед греческим или витаминным салатом, а на десерт выбирать фрукты или мусс.

Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург призвал во время пандемии отказаться от употребления богатых сахаром продуктов, жареного мяса и холодных напитков, в том числе молочных и кисломолочных.

