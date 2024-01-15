Врач назвала лучшие детокс-продукты после новогодних праздников

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Употребление брокколи поможет детоксикации организма после новогодних праздников. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на эндокринолога-диетолога Ангелину Водолазкую.

Она объяснила, что детоксикация является естественной функцией организма. Ее суть в обезвреживании и выведении токсинов, которые поступают извне или образовываются внутри. По ее информации, в новогодние праздники нагрузка на детокс-органы увеличивается, поэтому им требуется поддержка.

Специалист посоветовала уменьшить объем поступающей пищи и восполнять жидкости в организме, чтобы организму было легче справляться со своими задачами. Брокколи же богата витаминами, витаминоподобными веществами, пищевыми волокнами, минералами, при этом у нее небольшая калорийность.

Водолазкая уточнила, что пищевые волокна помогут улучшить перистальтику кишечника и его опорожнение. В овоще также много глюкозинолатов, они важны для поддержки работы печени. Содержащийся в брокколи витамин С улучшает адаптационные возможности организма, выработку коллагена.

Помимо этого, врач призвала есть цитрусовые. Они тоже богаты витамином С – антиоксидантом немедленного действия. В цитрусовых содержится много клетчатки, способствующей выведению токсинов и стимулирующей нормальную работу кишечника.

Полезно употреблять имбирь, уточнила диетолог. Он обладает противовоспалительными свойствами, положительно сказывается на обмене веществ, улучшает процесс пищеварения. При этом не стоит есть более 50 граммов свежего имбиря в день.

Еще одним хорошим выбором станет клюква. По информации специалиста, в ней много фенольных соединений, поэтому она считается природным уросептиком, поддерживает работу мочевыделительной системы.

Водолазкая посоветовала обратить внимание на болгарский перец – рекордсмен по содержанию витамина C, также в овоще много витаминов группы A.

"Микронутриент известен как мощный антиоксидант, который нужен для защиты от свободных радикалов-антиоксидантов на уровне оболочки клетки и снижения оксидативного стресса", – подвела итог эксперт.

Ранее диетолог Маргарита Королева сообщила, что перекус мандаринами вместо сладостей способен поддержать уровень глюкозы в крови. Как отметила специалист, мандарины являются низкокалорийными. В их составе содержатся витамины B, С, флавоноиды и антиоксиданты, добавила она.

Также диетолог Наталья Денисова сказала, что в бананах содержится большое количество калия, который помогает выводить из организма лишнюю воду, что полезно для тех, у кого есть склонность к появлению отеков.

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