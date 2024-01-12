Диетолог рекомендовала есть бананы при склонности к отекам

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В бананах содержится большое количество калия, который помогает выводить из организма лишнюю воду, что полезно для тех, у кого есть склонность к появлению отеков. Об этом заявила кандидат медицинских наук, врач-диетолог, старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Наталья Денисова, сообщает сайт "Аргументы и факты".

По ее словам, в основном бананы состоят из воды и углеводов, в них всего 1,5% белка и 0,5% жира. В плодах есть каротиноиды, витамины группы В и немного витамина С. Энергетическая ценность банана составляет около 100 калорий на 100 граммов, указала врач.

Заменить банан, по ее мнению, можно картошкой. Эксперт уверена, что оба продукта близки по химическому составу. В картофеле меньше углеводов, продолжила Денисова, добавив, что из-за этого его энергетическая ценность ниже.

Также диетолог рассказала, что банан превосходит картофель по содержанию магния практически в 2 раза, каротиноидов – в 6 раз, зато уступает по содержанию витамина С в 2 раза. Кроме того, в картофеле в 1,5 раза больше калия, если сварить его "в мундире", подчеркнула врач.

С точки зрения диетологии отсутствие бананов в рационе не критично для здоровья, отметила Денисова. По ее мнению, в этом фрукте нет уникальных витаминов или биологически активных веществ в высокой концентрации, но в нем присутствует много триптофана. Это аминокислота, являющаяся предшественником серотонина – гормона удовольствия. Таким образом, употребление бананов может улучшить настроение, указала эксперт и добавила, что триптофан также содержится в молочных и морских продуктах.

Ранее эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова не рекомендовала есть перед сном бананы. Она объяснила, что в них содержится много сахара, который может навредить фигуре. Вместо бананов она посоветовала есть низкокалорийные овощи и фрукты.

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